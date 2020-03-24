【深度解構】內地三大電訊商手機用戶銳減　真相可能係...

內地三大電訊商近日公布了手機用戶數據，今年首兩個月，三企合共累計流失了約2,000萬個用戶。由於跌幅驚人，引起市場高度關注！

翻查資料，內地2016年起推行電話用戶實名制，據當年發布的規定，每名用戶在同一家基礎電信企業或同一移動轉售企業辦理有效使用的電話卡最多可達到5張。換句話說，每人在三大電訊商最多可開辦起碼15張電話卡之多。有網民將手機用戶大降與疫情連上關係，其實，用戶減少可能有以下幾大原因：

【1、用戶「離開」或未有繳費】

新冠肺炎疫情持續，中國政府被指封鎖消息，網民指手機用戶大降是疑似隱瞞疫情的「佐證」。用戶在疫情影響下「已不在」可能是手機用戶減少的其中一個因素，但更值得留意是，由於多省封城，部分持有三家電訊商手機卡的用戶離開了中國，又或部分人未能返回自己居住的省份，因而未能繳費，均有可能導致服務被終止，至使用戶數目急跌。

【2、公司復工難 甚至倒閉】

官方大力推動企業復工復產，發改委早前更指除湖北等個別省份外，其他省復工率均已超過90%，部分已接近100%。可惜，疫情令經濟增速大幅放緩，引致消費不振、投資萎縮，海外訂單取消，部分公司紛紛裁員甚至倒閉。由於公司一般因應業務持有多個流動電話號碼，如今因應大環境急劇轉差，有些公司供員工使用的手機卡已用不着，要大減服務以控制開支，甚至公司復工無期，取消服務，致使流動電話登記用戶數目急降。

事實上，歐美市場因疫情肆虐而需求緊縮，訂單銳減，內地廠商面對出口業不景，根本無法「真正復工」，有貿易商形容情況慘過2008年金融海嘯時期。

【3、推動5G整頓舊殭屍用戶】

內地正積極推動5G並陸續整頓舊系統的殭屍用戶。以中移數據為例，雖然2月份4G客戶數目減少了逾1,200萬戶，但5G套餐客戶數目淨增866.3萬戶或1.2倍，至1,539萬戶，抵銷了電訊商減少的出帳用戶數目。需要留意，中移在5G的數據資料中寫道，「5G套餐客戶指訂購5G資費套餐的個人移動電話客戶，不包含未訂購5G套餐、僅共享5G套餐資源的客戶」，反映實際使用5G人數或更多。

●公司管理層點講？

中移董事長楊杰指，公司1月份流動客量淨減86.2萬，基本上是過去20年來從未見過的事，受疫情影響，2月份流動客戶更減少725萬戶。被問及是否與內地去年11月起容許消費者攜號轉台有關，他表示中移客量一向是最大，政策令客戶減少實屬正常，惟整體而言流失量依然很少。

至於聯通流動用戶連跌4個月，董事長王曉初解釋，流動用戶2月流失主要是新冠肺炎疫情下，一些用家電訊商的雙SIM卡機用戶把其中1張SIM卡暫停，並非客戶人數出事，又謂3月開始應該比較穩定。他又說，疫情並無令數據用量減少，因為誰也離不開手機，原本用於工作上的數據也換成了消閒娛樂，惟因為停工關係，工作上聯絡減少會令語音業務收入受到明顯影響。

中國電信周二(24日)將公布業績，下午會舉行記者會，相信屆時管理層會就用戶變動解畫。

對於內地電訊商流動用戶客量大減，光大新鴻基財富管理策略師溫傑相信只是一些用戶因停工等原因暫停號碼所致，客量萎縮仍有待觀察，況且被暫停的帳號應該普遍消費較低，往後還要看5G對每月每戶平均收入(ARPU)之拉動作用。

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