【無限QE】黃耀宗看好金價升上2000美元
2020年03月24日 11:19
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周一(23日)黃金期貨價格上漲83美元，至1,567美元，創下有史以來單日最高上漲金額（最新報1,584美元）。LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗看好黃金升勢，指長線金價可上試每安士2,000美元，即升破歷史高位。
他續說，早前金價一度下跌，與「美元荒」等有關，但現在情況逆轉，美匯指數由上周五的102.9水平回落至101.7，金價就連續三天炒上，料長線向上勢頭持續。他建議投資者買入金礦股，炒疫情見頂消息。
而隨著「美元荒」略有緩解，他留意到，一度被不合理拋售的投資級別債券價格有轉勢跡象，參考如BMO亞投債(03141)單位價格由一個月高位16.66元跌至15元後，近日炒上至最新15.34元。
他指，如果投資級別債價能企穩，股市就會反彈，恒指有望升至24,500點水平。投資者可趁勢短炒優質高息股，例如香港電訊(06823)及建滔積層板(01888)。至於高息債爆煲危機，他坦言不太擔心，指投資者買入時應已衡量過風險。
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