【無限QE】黃耀宗看好金價升上2000美元

周一(23日)黃金期貨價格上漲83美元，至1,567美元，創下有史以來單日最高上漲金額（最新報1,584美元）。LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗看好黃金升勢，指長線金價可上試每安士2,000美元，即升破歷史高位。

他續說，早前金價一度下跌，與「美元荒」等有關，但現在情況逆轉，美匯指數由上周五的102.9水平回落至101.7，金價就連續三天炒上，料長線向上勢頭持續。他建議投資者買入金礦股，炒疫情見頂消息。

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