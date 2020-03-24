【瑞通推介】美團急彈挑戰90元關　資金吸Call

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局加大救市力度，宣布將無限買入美債和按揭抵押證券，不過美國刺激經濟方案在國會遇阻力，道指隔晚仍收跌582點或3%，報18,591點。

恒指周一(23日)收報21,696點，下挫1,108點或4.8%，上周五(20日)升幅全部蒸發。周二(24日)早段曾升近1,000點，高位逼近22,700點，其後升幅收窄至約800點。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾6,500萬港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.3億元，反映資金博港股急挫過後將見反彈。周一其牛證街貨重貨區為收回價21,000至21,099點，而熊證街貨重貨區為收回價22,900至22,999點。

投資者憂慮零息環境及經濟下行或令銀行淨息差和盈利能力受壓，銀行股成為周一跌市重災區。滙豐控股重越10天線一日後再度失守，周一顯著捱沽，收跌近6%於44.2元，跌幅多於大市，股息率重上9厘。該股周一早段隨大市回升逾1%，升抵45元，反彈首個阻力留意下移中的10天線(現處45.9元)，近期低見的52周低位42元不宜跌穿。周一有102萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有150萬元淨流出。

美團點評周一曾挫逾6%，低見78.85元，其後獲買盤吸納，一度逼近前收市價84元，最終守80元以上收市，跌3.81%報80.8元，成交相比近日有所縮減。周二早段顯著做好，一度飆升1成，重上89元之上，其後於87元之上爭持，收復10天線(約85.1元)。集團將於下周一(30日)公布末期業績。周一分別有410萬和337萬元淨流入其好倉和淡倉。

有消息指軟銀計劃出售約140億美元的阿里巴巴股份。另有傳阿里正洽購音樂版權商，開拓數碼音樂領域。該股股價周一全日受壓，最終下瀉7.1%收市，報170元，為全日低位及收市新低。周二早段反彈逾1%，高位重上174元。周一有超過3,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有41萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626