港元拆息︰1個月升至1.87厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.96厘，連升兩日；1星期升至1.38厘；與樓按相關的1個月升至1.87厘，連升8日；3個月升至1.76厘。

24/3/2020

隔夜 0.96571厘

1星期 1.38226厘

2星期 1.81762厘

1個月 1.87643厘

2個月 1.75929厘

3個月 1.76679厘

6個月 1.77696厘

12個月 1.79238厘

23/3/2020

隔夜 0.87786厘

1星期 1.28179厘

2星期 1.76298厘

1個月 1.84929厘

2個月 1.73518厘

3個月 1.74179厘

6個月 1.75714厘

12個月 1.76946厘

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