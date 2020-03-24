港元拆息︰1個月升至1.87厘

2020年03月24日 11:21
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.96厘，連升兩日；1星期升至1.38厘；與樓按相關的1個月升至1.87厘，連升8日；3個月升至1.76厘。
    24/3/2020
    隔夜 0.96571厘
    1星期 1.38226厘
    2星期 1.81762厘
    1個月 1.87643厘
    2個月 1.75929厘
    3個月 1.76679厘
    6個月 1.77696厘
    12個月 1.79238厘
    23/3/2020
    隔夜 0.87786厘
    1星期 1.28179厘
    2星期 1.76298厘
    1個月 1.84929厘
    2個月 1.73518厘
    3個月 1.74179厘
    6個月 1.75714厘
    12個月 1.76946厘
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