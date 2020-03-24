【專家點評】麥嘉嘉：金價蓄勢快速反彈？

美國聯儲局突然推出無限量寬(QE)，新一輪量寬措施由原本購買7,000億美元國債及按揭抵押證券(MBS)，增至沒有上限。美元則繼續保持強勢，美匯指數報約102，十年期債息再跌至0.763%。

另一方面，原油價格下跌衝擊企業債市場，頁岩氣企業發行的債券高達6,350億美元，國際原油價格已經跌至美國頁岩氣開採折合每桶30美元至40美元的盈虧線以下，可能引發槓桿與債務風險，料美國政府會協調產油國緩解原油危機，並加大財政支出和貨幣定向貸款等方式為有違約風險行業提供定向支援，防止企業債市場風險擴散。另外，應對公共衞生事件風險上，市場關注美國會否採取更有效的應對措施，包括強制隔離、集中收治、戴口罩、新疫苗研發等。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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