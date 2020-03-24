新冠肺炎：前景不明朗　摩通擬凍結招聘計劃

外媒引述知情人士稱，摩根大通凍結了涉及公司大部分業務的招聘，包括企業和投資銀行、消費者部門以及資產和財富管理集團在內業務的管理人員審查招聘職位，並撤回那些不需要立即填補的招聘職位。

知情人士指，限制全球招聘是因為全球經濟發展方向不確定，且難以安排求職者面試。新招聘員工的上任時間則推遲至4月20日，但將從原定入職時間開始支付新員工薪酬。報道指該公司發言人不予置評。

報道又指，摩通的住房貸款等業務不受凍結招聘措施影響，因為低利率促使這些領域的業務量增加。

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