【全球攬炒】IIF料大部分新興經濟體增長停滯或衰退

國際金融協會(IIF)表示，今年中國以外地區新興經濟體的經濟增長將出現停滯，拉丁美洲、俄羅斯和南非將步入衰退。

IIF本月第3次下調對全球增長的預測，最新將預期下調收縮1.5%，認為美國和歐元區已經處於衰退之中。報告指出，雖然新興經濟體整體可能不會收縮，但增長面臨的衝擊將是最嚴重的。

經濟學家指出，不包括中國在內的新興市場處於低迷狀態。鑑於新興市場資金流入突然停止，經濟很可能在2020年嚴重下滑。但以上預期具有很大的不確定性，因為目前還無法判斷新冠肺炎疫情對新興經濟體的破壞程度。

發展中國家的股市已經蒸發5.2萬億美元市值，主權債券風險升至11年高位，而隨着疫情大流行導致多個國家封關，並使世界經濟陷入停頓，新債發行陷入停滯。

部分國家宣布一籃子貨幣和財政刺激計劃，而美國聯儲局則推無限量化寬鬆政策。然而，由於經濟下滑的深度尚不清楚，市場仍處於恐慌狀態。

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