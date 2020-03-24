中國飛鶴：轉型網上活動及營銷見成效 續開發新產品
2020年03月24日 12:04
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中國奶粉生產商中國飛鶴(06186)總裁蔡方良在網上會議時表示，新冠肺炎疫情沒有影響公司，2020年首兩月收入仍保持高速增長，生產量按年增長40%以上。另外，公司在疫情發生後，已立即向合作夥伴增加訂單，目前原材料庫存充裕。而公司在疫情期間無停工，沒有工人缺崗問題。
他提到，過往為公司核心競爭的線下活動，實體店因疫情而暫停營業，公司趁勢轉至網上進行活動及社群營銷，成效顯著，相信日後可成為連接消費者最主要形式之一。
他又指，公司產品定位是高端及超高端，現有產品暫時沒有調價計劃。至於會否有折扣優惠則要視乎情況。
蔡透露，公司將於今年第三季在中國推出新產品有機奶粉，另有2款配方升級奶粉於第二季推出，強調會繼續投入研發，以開發新產品。去年研發費用按年增長57.1%至1.71億元人民幣，佔整體行政費19.7%，按年上升0.9個百分點。
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