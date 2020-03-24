新冠肺炎：雲頂香港德國船廠暫停 若干郵輪亦停運
2020年03月24日 12:07
東網電視更多新聞短片
雲頂香港(00678)公布，鑑於新冠肺炎在全球各地爆發且近日於德國的個案急升，且為配合勞資聯合委員會及當地政府部門，由集團擁有的德國MV造船集團(MV Werften)位於德國維斯瑪、羅斯托克和施特拉爾松德的全部3間船廠由3月21日起暫時停止運作為期約4周。有關安排亦與歐洲大部分大型製造業及造船業公司的做法相符。
集團的若干郵輪亦已因應全球爆發疫情令形勢不斷演變且難以預測而暫時停止營運。集團將會密切監察疫情的發展，以及時調整其業務營運的應對策略，並將致力於實際可行的情況下盡快恢復全面營運；必要時亦將採取適當措施。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！