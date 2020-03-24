新冠肺炎：雲頂香港德國船廠暫停　若干郵輪亦停運

集團的若干郵輪亦已因應全球爆發疫情令形勢不斷演變且難以預測而暫時停止營運。集團將會密切監察疫情的發展，以及時調整其業務營運的應對策略，並將致力於實際可行的情況下盡快恢復全面營運；必要時亦將採取適當措施。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626