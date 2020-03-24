中糧肉食去年轉賺逾15億人民幣
2020年03月24日 12:08
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中糧肉食(01610)公布，去年全年扭虧為盈，按生物資產公允價值調整後之股東應佔溢利約為15.73億元人民幣(下同)，每股盈利40.33分；2018年同期虧損約6.27億元。
董事會建議宣派末期股息，宣派及派發的股息總額為去年度生物資產公允價值調整前公司擁有人應佔溢利40%，具體金額由經審核的財務報告釐定。待董事會批准通過末期股息宣派的細節後，公司將作進一步公告。
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