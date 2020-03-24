中國電信少賺3% 末期息12.5仙
2020年03月24日 12:14
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(中新社圖片)
中國電信(00728)去年錄得股東應佔溢利約為205.17億元人民幣，按年倒退3.26%，較剔除中國鐵塔上市一次過稅後收益的2018年公司股東應佔利潤按年增長2%；每股盈利25分，末期息12.5港仙。
期內，經營收入3,757億元，服務收入3,576億元，按年增長2%。其中，移動服務收入1,755億元，增長4.7%；固網服務收入約為1,821億元，下降0.4%。EBITDA達到1,172億元，增長12.5%。
移動用戶數約為3.36億戶，4G用戶佔移動用戶比達到83.8%。有線寬帶用戶數達到1.53億戶。
截至2019年底，公司投資93億元建成5G基站4萬站，並共享中國聯通5G基站超過2萬站。
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