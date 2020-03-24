中國電信少賺3%　末期息12.5仙

期內，經營收入3,757億元，服務收入3,576億元，按年增長2%。其中，移動服務收入1,755億元，增長4.7%；固網服務收入約為1,821億元，下降0.4%。EBITDA達到1,172億元，增長12.5%。

移動用戶數約為3.36億戶，4G用戶佔移動用戶比達到83.8%。有線寬帶用戶數達到1.53億戶。

截至2019年底，公司投資93億元建成5G基站4萬站，並共享中國聯通5G基站超過2萬站。

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