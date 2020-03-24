公司預期的淨虧損主要歸因於與公司的聯營公司藍藍藍藍影視傳媒(天津)有限公司相關的以公允價值計量，且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值下降；與公司兩家子公司上海木七七網絡技術有限公司和香港木七七網絡科技有限公司有關的商譽減值。木七七由於中國游戲發行的收緊政策而導致的遊戲發行被延遲或者受到限制而在期內持續遭受淨虧損。公司認為行業環境和政策將繼續影響木七七，因此建議對木七七進行商譽減值；及集團製作的網劇《大周小冰人》表現不如預期使得本集團影視製作業務錄得虧損。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626