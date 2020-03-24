遠東宏信去年純利43.37億人幣 按年增10%
2020年03月24日 12:20
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遠東宏信(03360)公布，截至2019年12月31日止年度純利43.37億元人民幣(下同)，按年增長約10.44%；不良資產率為1.11%，撥備覆蓋率超過246%；每股收益1.14元，末期息每股0.33港元(下同)。
該股中午收市報5.16元，升2.99%，成交814萬元。
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