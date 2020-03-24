中國天保去年賺3.17億元人幣 不派息
2020年03月24日 12:20
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中國天保集團(01427)公布，截至2019年12月31日全年收益26.6億元人民幣(下同)，按年增長66%；溢利3.17億元，按年增長1.9倍；每股盈利2.2元，不派末期息。
展望2020年，集團表示，中國依然處於產業結構調整的關鍵時期，經濟運行總體平穩、穩中有進，房地產將全面落實因城施策，穩地價、穩房價、穩預期的長效管理調控機制。2020年初爆發新冠肺炎疫情，對整體經濟帶來一定影響，集團現時在湖北省沒有業務，預計疫情對集團的業務沒有重大影響，集團會留意疫情可能對業務的財務狀況及經營業績的影響，並適時作出可行的方法應對。
該股中午收報2.59港元，升1%，成交226萬港元。
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