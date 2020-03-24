歌禮製藥去年虧損擴至9596萬人幣 不派息

公司表示，2020年及之後，會專注以下幾方面：

(1)持續開展HCV專屬經營，實現銷售額最大化，尤其是在拉維達韋╱達諾瑞韋的全口服給藥法獲得批准後。每日口服一次、每次一片的ASC18將進一步促使Ascletis成為中國HCV市場的領導者。

(2)2019年12月版的《乙肝防治指南》將臨床（功能性）治癒作為乙肝患者治療主要目標之一。派羅欣®是一種可以實現臨床治癒的免疫療法，尤其是針對特定乙肝患者。由於標準的乙肝患者治療是實現臨床治癒，因此，預期派羅欣®的推廣收入將大幅增長。

(3)打造能實現臨床治癒的HBV專屬經營：由於臨床治癒需要採用聯合治療法，上市的派羅欣®及皮下注射PD-L1抗體ASC22可作為基礎用藥。潛在的聯合治療法可能包括但不限於：(i)派羅欣®結合內部研發針對新靶點的候選藥物；(ii)PD-L1抗體ASC22結合內部研發針對新靶點的候選藥物；(iii)派羅欣®或PD-L1抗體ASC22結合行業翹楚的候選藥物，如治療性疫苗、siRNA以及HBV抑制劑等。

(4) 建立領先的NASH組合：由於NASH是一種複雜的代謝性疾病，其涉及多個靶點及機制，因此聯合治療法可以更好控制NASH。ASC41為一種口服甲狀腺激素受體ß激動劑，而ASC40則為一種口服脂肪酸合成酶(FASH)抑制劑。與單一藥物治療法相比，ASC40與ASC41聯合給藥有望更好治療NASH。集團針對新靶點的內部研發臨床前項目可能為NASH提供更多聯合治療法。

該股中午收報2.87港元，升4.74%，成交634萬港元。

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