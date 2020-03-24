【大行報告】惠譽：市場動盪考驗香港銀行體系緩衝能力

惠譽評級表示，繼上周美國再次緊急降息之後，全球市場出現震盪，香港銀行體系資本緩衝能力的強韌性又一次面臨挑戰。不過，自2008年全球金融危機以來，香港銀行在投資持股方面已變得更為謹慎，並已建立了充分的資本和流動性緩衝，應能在一定程度上緩衝因按市值計價調整而導致的短期資本流失。

2019年，投資證券平均佔據惠譽授評香港銀行股本的250%左右，而在2008年這一比例約為300%。同年，對政府公債和公共部門證券的敞口平均佔惠譽授評銀行總投資的三分之一左右，高於2008年的10%。政府債券持有量的上升也反映了巴塞爾協議III框架下監管流動性比率要求的實施。

為應對經濟疲弱前景，香港金融管理局在2019年10月下調逆周期緩衝資本比率的基礎上，再度於上周將香港適用的逆周期緩衝資本比率由2%下調至1%。惠譽預計，鑑於新冠肺炎疫情全球大流行之後的商業環境較為低迷，以及香港各銀行歷來在市場下行期嚴格控制自己的風險偏好，此次下調不會導致今年放貸增加。相反，惠譽預計，是次下調將使資本管理更加靈活，利於銀行應對淨息差、信貸損失撥備提高、銀行投資估值波動及其對資本的影響加劇等方面的壓力。

與美國聯儲局和香港金管局降息形成對比的是，受投資者追逐美元資產驅動，香港銀行同業拆息出現大幅上升；主要受美元倫敦銀行同業拆息走高、內地首次公開募股活動以及香港季度末存款競爭等因素的影響，1個月期香港銀行同業拆息升至約1.8厘。

不過，惠譽預期，因全球政策利率和政府債券收益率將徘徊在低位，抑制再投資收益率，銀行的盈利能力將繼續承壓。隨着新冠病毒在全球的大流行，投資者避險情緒高漲，由此導致的貸款需求疲軟也將繼續帶來營收方面的挑戰。

惠譽預計2020年的預期信用損失將進一步攀升，原因是銀行將更多的下行情景假設考慮在內，以反映新冠肺炎疫情帶來的負面經濟影響。短期利率的波動和近期的股市暴跌(自2020年2月末以來，恒生指數和道瓊斯工業平均指數分別狂瀉15和21個百分點)可能會使銀行面臨更高的市值計價未變現虧損，並令其資本緩衝能力受壓。

惠譽相信，儘管新冠疫情大流行在短期內會帶來挑戰，但香港多數銀行的風險紓解和緩衝能力將大致維持不變。但是，如果疫情持續時間過長，以致破壞了金融體系的流動性和資本緩衝，可能會導致惠譽對香港運營環境的評估降低，而目前香港銀行的運營環境為「a/穩定」。

此外，如果香港作為國際金融中心和美元融資樞紐的地位受到侵蝕，也會影響惠譽的評估。對大多數香港銀行而言，融資能力和流動性是一個相對評級優勢，而這一優勢正是香港金融體系充裕流動性的基石。

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