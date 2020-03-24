半日沽空金額87億元　騰訊佔10%

半日共有592隻股份被沽空，涉及金額87.36億港元，佔大市成交12.15%。騰訊沽空金額9.22億元，佔沽空總額10.56%；阿里巴巴沽空金額7.04億元，佔沽空總額8.07%；FI二南方恒指沽空金額4.54億元，佔沽空總額5.21%；盈富基金沽空金額3.95億元，佔沽空總額4.5%；中國平安沽空金額3.94億元，佔沽空總額4.52%。

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