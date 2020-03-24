【理財百科】龔成：手持現金　用來還按揭定投資增值？

今日跟大家看看一個理財個案：

讀者：本人，34歲已婚，育有一名4歲女兒，與家人、工人共4人同住大埔區居屋單位。本人月入30,000元，妻子月入21,000元。主要資產是在2013年以322萬元買下單位，以100萬元首期，月供8,500元；持有35萬元股票；15萬元備用現金。最近賣出了另一手持物業，套現了一筆現金。想問下這筆錢該用來再買樓，還是留來買股票收取利息呢？抑或用來還銀行按揭？

分析：

由於樓市有周期，而這個週期一般都很長，故建議避免在太短時間再買樓，例如97、98時，樓市跌足5、6年。若果以這為指標，除非本身有很多資產，否則最好買樓時期是相距5年，以達致平均的效果。

所以，較理想是等到過2、3年，又或見到樓市明顯回落，當你認為該物業較吸引時，就可再買入物業，否則不用心急。

簡單來說，現時先持有流動性較強的資產項目，作為財富增值的工具，到適當時機才再投資物業，令你在財富分配上得以平衡，同時不會集中在同一時期買樓，減少風險。

至於應否還錢比錢行按揭？其實重點是「利息」與「回報」的比較，當你的資金投資到回報不錯的資產項目中，假設升值8%，而利息回報有4%，若然按揭利率只是2%，那麼不還錢，將資金投資這工具，單計利息已能獲得2%(4%-2%)的息差回報，連升值就更可觀，那當然值得做。

但是，若你不懂將資金投資高回報的資產，而這筆錢只懂持有現金，那將錢還按揭，以支付較少的按揭利息，這則較佳。不過，在低息的環境中，不要太快還錢，將錢去創造資產，是創富的做法。

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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