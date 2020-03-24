豪宅租金受壓！漾日居呎租僅34元　創九龍站近3年新低

經濟下滑拖累豪宅租金顯著受壓。美聯高級營業經理崔鎂成表示，該行近日促成九龍站漾日居三房戶的租賃成交，單位為2座中層D室，實用面積934方呎，向東望高鐵站上蓋，每月租金僅3.2萬元，實用呎租34.3元，料屬九龍站上蓋屋苑近3年來首度出現「3」字頭呎租。

他指出，由於不少公司租客流失，令區內租務需求減少，租金亦要下挫，上述單位原本叫租4萬元，但一直未獲承接，最終成交呎租較市價低約15%，若與去年同類單位比較，租值更大幅下跌約30%，目前屋苑平均呎租約42元。

資料顯示，該單位業主於2013年11月以約1,328萬元購入物業，按現時租金計，回報率約2.9厘。

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