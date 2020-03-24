【高盛推介】大市反彈　恒指貼熊淡倉宜轉上較高收回價

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周二(24日)早段顯著向好，市場繼續關注環球疫情的發展以及各國應對疫情作出的刺激經濟措施。

雖然周一見資金由恒指熊證流走，但近日見資金流入較近收回價的熊證，以收回價22,900點附近的恒指熊證最多資金流入。現時該批熊證漸漸趨向貼價，投資者宜考慮轉移至收回價較遠的產品。

熊證56154，收回價23,138點，行使價23,238點，換股比率10,000，槓桿比率19.9倍，較貼價、低街貨、適合作即市買賣。熊證56155，收回價23,388點，行使價23,488點，換股比率10,000，槓桿比率15.2倍，低街貨。熊證56157，收回價23,588點，行使價23,688點，換股比率10,000，槓桿比率13.1倍，低街貨。

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