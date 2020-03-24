新冠肺炎：恒生銀行員工確診　九龍城分行續停業

該行指，九龍城分行目前仍然暫時停止營業，直至另行通知。銀行方面已於周一(23日)安排在該分行額外進行全面深層清潔及消毒。該分行全部員工現正被安排留在家中自我隔離14天，銀行會分別與各員工跟進，以提供所需的支援及協助。

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