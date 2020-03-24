新冠肺炎：恒生銀行員工確診 九龍城分行續停業
2020年03月24日 13:10
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恒生銀行(00011)表示，衞生防護中心已確診該行一名九龍城分行員工感染新冠肺炎，他正在醫院接受治療。銀行會為該員工及其家人提供適切的支援及協助。
該行指，九龍城分行目前仍然暫時停止營業，直至另行通知。銀行方面已於周一(23日)安排在該分行額外進行全面深層清潔及消毒。該分行全部員工現正被安排留在家中自我隔離14天，銀行會分別與各員工跟進，以提供所需的支援及協助。
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