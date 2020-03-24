新高教指疫情對收入無大影響　收生工作進行中

對於下學年的收生安排，他表示，部分地方已獲地方政府批准，收生工作進行中，現已進行網上宣傳，不影響下學年的招生安排。另外，各地中小學逐步準備復課，又相信高等教育於短期內亦有相關安排。

管理層指，公司內部指引希望學生人數在沒有新併購情況下按年增長5%，學費則提升10%。

新高教去年完成廣西學校及華中學校，管理層表示，未來併購目標主要集中在人口接觸大的地區，包括廣東、河北及四川等，期望併購後可以提升學校規模及收費。

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