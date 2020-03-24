【股匯攻略】恐慌情緒降溫　美匯指數回落

民眾證券銷售部副總裁張曦嵐表示，美匯指數自3月10日開始抽升，由3月9日的低位94.61升上103.96，期間因美股急跌，恐慌情緒升溫而令資金湧入美元避險。

不過，美匯指數近日於104遇阻力，未來有機會下試咩位？對其他非美元貨幣係咪利好？對金價又有咩影響？請入嚟睇片聽吓專家意見。

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