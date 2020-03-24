麥樸思又唱好金價：「可能是增持好時機」
2020年03月24日 14:15
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外媒報道，有「新興市場之父」之稱、投資名宿麥樸思過去多番唱好金價前景，預計金價將繼續走強。他表示，最近股票和石油等風險資產遭拋售僅屬恐慌迹象，隨着新冠病毒大流行蔓延，投資者甚麼都在賣。不過，他指這是一個錯誤，人們應該持有黃金，這更可能是增加黃金持有量的好時機。
麥樸思又認為，現在亦是考慮買進阿里巴巴(09988)的好時機。日本軟銀擬未來出售阿里巴巴持股，價格可能會走低，反映這是一家企業真正變得非常全球化的好例子。
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