麥樸思又唱好金價：「可能是增持好時機」

外媒報道，有「新興市場之父」之稱、投資名宿麥樸思過去多番唱好金價前景，預計金價將繼續走強。他表示，最近股票和石油等風險資產遭拋售僅屬恐慌迹象，隨着新冠病毒大流行蔓延，投資者甚麼都在賣。不過，他指這是一個錯誤，人們應該持有黃金，這更可能是增加黃金持有量的好時機。

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