銅鑼灣霎東街6號全幢物業2.8億易手

核心購物區錄得逾億元大額成交個案。據土地註冊處資料，銅鑼灣霎東街6號全幢物業，以逾2.8億元易手，新買家為ISLE NOBLE INVESTMENTS LIMITED。

資料顯示，上述物業為一幢三層高物業，鄰近時代廣場，面積約3,000方呎，早前曾被租予時裝零售租戶。是次成交呎價約9.33萬元。該物業今年1月初以公開招標形式推出市場。

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