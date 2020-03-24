港首間虛擬銀行面世　眾安推零門檻1厘活期高息搶客

眾安銀行周二(24日)宣布正式開業，成為香港第一間面世的虛擬銀行，並推出零門檻的活期存款產品「ZA活期Go」，以周二年利率為例，無論起存額多寡，用戶均可享1厘的活期高息，較市場基本存款利率0.001厘高1,000倍。相關利率適用於50萬港元或以下的存款額，超出上限部分將按基本活期存款利率計算。

以周二存入50萬元、年利率1厘計算，1年後可賺取5,000元利息。眾安銀行客戶於敍做「ZA活期Go」期間，可隨時提取資金，該行受香港金融管理局監管，亦是存款保障計劃的成員。

該行行政總裁許洛聖許洛聖表示，目前環球市場的利率政策漸趨寬鬆。有見銀行服務使用者往往因資金門檻及產品年期，而對回報吸引的銀行產品有所卻步。該行冀能填補市場的缺口，讓更廣泛的銀行服務使用者受惠。

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