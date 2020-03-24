【全球攬炒】澳洲失業率恐飆至11.1% 僅次1992年衰退時
2020年03月24日 14:53
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(Getty Images圖片)
新冠肺炎疫情持續，澳洲西太平洋銀行(Westpac Banking Corp)首席經濟學家Bill Evans認為，由於疫情導致經濟嚴重收縮，澳洲失業率將在未來3個月內飆升至11.1%，略低於1992年經濟衰退時期的高峰。
Evans稱，隨着政府採取行動應對現在面臨的巨大衛生挑戰，經濟上的破壞勢必更大。儘管上周發布了新的預測，當時預期澳洲失業率為7%，但現時需根據特殊情況而作出修改。
他預計，澳洲第2季失業人數將達到81.4萬，失業率飆至11.1%，經濟收縮3.5%，料第3季的復甦是「緩慢的」，失業率會保持在11%，GDP仍將收縮0.3%，第4季失業率則料降至8.8%，GDP增長1.6%。因此，預計2020年全年澳洲GDP將收縮3%。
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