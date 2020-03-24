中金：料年內乘用車銷量降幅約12.5%

內地券商中金公司報告指，新冠肺炎疫情已對中國市造成既快且深的影響，由於海外疫情仍在快速升溫，預計海外企業停工減產將對內地汽車生產帶來供給端限制，也給零組件帶來出口壓力，故預計今年內地乘用車銷量降幅在12.5%左右。

據內媒引述中國汽車工業協會副秘書長葉盛基近日表示，疫情導致內地汽車行業雪上加霜，汽車行業下行壓力前所未有，汽車市場需求不足、消費停滯等問題依然存在，嚴重影響企業生產的進一步恢復。

葉氏預期，如果疫情在3月底得到有效控制，預計首季內地汽車產銷量下滑45%左右，上半年產銷量下滑25%左右。

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