億達中國舊換新債 獲逾八成投資者接納
2020年03月24日 15:29
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億達中國(03639)公布，有關向今年4月到期的3億美元債持有人發出債券交換要約，截止時間已正式屆滿，獲得持有約82.38%本金的投資者接受方案。
是次債券交換原本截止期限為3月9日，但最終需兩度推遲截止日期，並提高現金補償的條款，方能「過關」。
億達中國續稱，將於3月27日發行約2.25億美元、2022年3月27日到期的新票據，新票據首6個月年息10厘，餘下期間年息14厘，每半年支付。
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