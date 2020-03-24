億達中國舊換新債　獲逾八成投資者接納

是次債券交換原本截止期限為3月9日，但最終需兩度推遲截止日期，並提高現金補償的條款，方能「過關」。

億達中國續稱，將於3月27日發行約2.25億美元、2022年3月27日到期的新票據，新票據首6個月年息10厘，餘下期間年息14厘，每半年支付。

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