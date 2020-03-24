龍湖：全年銷售目標升7.2% 除武漢外售樓處全復工
2020年03月24日 15:35
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左起：龍湖首席執行官邵明曉、董事長吳亞軍，以及首席財務官趙軼。
中國房地產商龍湖集團(00960)去年銷售金額2,425億元人民幣(下同)，按年升20%，至於今年全年銷售目標定於2,600億元，較去年僅升7.21%。首席執行官邵明曉在網上業績發布會表示，龍湖今年首兩個月銷售170億元，預計3月銷售可以超過200億元。全年可售貨值4,100億元，以63%去化率，全年銷售目標，是個穩健增長的目標。
邵稱，整體供貨所受影響不大，料95%能順利供貨。上半年完成全年4成目標問題不大，即上半年銷售1,000億元以上，但強調對未來保持審慎態度。
他指出，上半年銷售可能有些壓力，但全年以及未來數年，在供貨、交付等方面沒有特別大的影響。整個市場自3月開始復甦，以長三角區域為例，當區銷售恢復了8成，華南等地的銷售也相對順利。故公司判斷至4月份，樓市應該可以回到正常水平。
集團自2月初已就復工進行部署，向當地政府申請復工。至3月中旬，153個售樓處除了武漢以外，100%復工。由2月下旬至於3月中旬，逾200個工地復工率96%；逾96%勞務抵達現場。
問到新冠肺炎疫情對旗下商場業務的影響，邵指，龍湖自疫情爆發以來為旗下租戶提供合共67日租金減半的安排，涉及約5億元，有關影響「會一步步通過營運去消化」，今年全年租金收入目標60億元以上。
他續指，旗下經營39座商場，預計3月份商戶復工能恢復5成，至於何時能全面恢復營業，視乎中國的大學、中小學的復學時間，初步預計大學在4月上旬復學，中小學則料在4月20日左右復學。另今年計劃開業9座商場，2021年計劃開10座。
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