【無限QE】特朗普感謝鮑威爾　高呼「做得好」

外國傳媒報道，美國總統特朗普終於不再炮轟聯儲局主席鮑威爾了，還重重的感謝他！

特朗普於周一(23日)在白宮新聞記者會中表示，已親自致電鮑威爾，為其採取的行動表示感謝。特朗普說：「我感到很滿意，我想他(鮑威爾)已做到(應有的作為)，上周以來，他確實地採取行動，我今天致電他說『做得好』！」

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