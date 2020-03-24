各界促撤辣：張智威籲趕快取消雙倍印花稅　與新加坡爭勝！

面對環球經濟衰退危機，新加坡當局正採取一系列措施，以緩解疫情對經濟的衝擊，外媒指最新舉動為放寬管控樓市價格法規。信誠證券聯席董事張智威提醒，香港政府只要加快步伐盡快撤走樓市辣招，有望吸引資金流入香港，將有助經濟復甦，並提升區內競爭力。

他解釋，適逢最近全球央行狂印銀紙，如果香港現在撤辣招，資金就會率先考慮流入香港。而一般有意在亞洲區內置業的海外買家，多數僅會於一個地區選購一個物業，只要香港撤辣撤得夠快，就可以搶走新加坡及亞洲區內的資金，令經濟重新注入活力。

再者，新冠肺炎疫情令香港經濟雪上加霜，香港政府宜趁樓市尚未大跌，盡快撤辣招，防患未然。

他建議全數豁免首次置業者從價印花稅，以及撤銷購置第二層物業人士的雙倍印花稅(DSD)。這可減低上車人士的供樓負擔外，亦可吸引海外投資者買入香港物業。

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