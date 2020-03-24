【全球攬炒】日本3月製造業PMI創逾十年低 服務業PMI驟降
2020年03月24日 15:44
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(Getty Images圖片)
由於新冠肺炎疫情嚴重打擊國內外需求，日本服務業3月收縮速度創紀錄最快，製造業活動則以約10年最快速度下滑。
Jibun銀行日本3月經季節調整的製造業採購經理指數(PMI)初值跌到44.8，創2009年4月以來最低；2月終值為47.8。經季節調整的服務業PMI亦由2月份的46.8，驟降至32.7，創2007年9月服務業調查開始以來最低。
製造業和服務業放緩，引起日本經濟嚴重下行的風險，因疫情癱瘓企業與消費者活動。IHS Markit經濟分析師Joe Hayes表示，數據顯示日本經濟3月陷入「來勢洶洶的低迷」，主要由服務業領跌。如果疫情加速，經濟損害將遠超目前所見，假若推遲東京奧運，所帶來的損害則更甚。
日本政府面臨推出刺激措施的壓力。早前公布的數據顯示，受上調消費稅影響，日本經濟在去年第4季創下2014年以來的最大收縮幅度。
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