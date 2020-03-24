遭反價嚇窒！買家轉購嘉湖544呎單位 成交價580萬
2020年03月24日 15:52
東網電視更多新聞短片
美聯黃海表示，天水圍嘉湖山莊美湖居5座中層G室，實用面積544方呎，以580萬港元成交，呎價10,662元。
新買家原先看中同座中層H室，同屬三房間隔，實用面積540方呎。由於有3組客戶同時睇樓，業主隨即由575萬元，反價至590萬元，最後該名買家改變目標，轉購上述G單位。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！