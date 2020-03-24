遭反價嚇窒！買家轉購嘉湖544呎單位　成交價580萬

美聯黃海表示，天水圍嘉湖山莊美湖居5座中層G室，實用面積544方呎，以580萬港元成交，呎價10,662元。

新買家原先看中同座中層H室，同屬三房間隔，實用面積540方呎。由於有3組客戶同時睇樓，業主隨即由575萬元，反價至590萬元，最後該名買家改變目標，轉購上述G單位。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626