【市後重點睇】道期續漲877點 人民幣回揚
2020年03月24日 16:18
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(中新社圖片)
美匯指數稍回落至101.55，離岸人民幣(CNH)由低位7.1252，回升至7.0906，美元兌日圓企110.47，港匯報7.7560，歐元升上1.0833，英鎊漲見1.1688。國際油價做好，布油報27.79美元，紐油報24.29美元。道指期貨升877點，歐股全線高開。
●市後關注點
-16:00 台灣2月工業生產
-23:00 歐元區3月消費者信心指數
●受聯儲局「無限QE」刺激，港股顯著反彈，恒生指數全日收報22,663點，升967點或4.46%。國企指數收報9,184點，升432點或4.94%，主板成交1,377億港元。中國聯通收市飆10.29%，騰訊控股漲4.94%。https://bit.ly/3aaN9E2
-中國電信少賺3%，末期息12.5仙。
-安踏體育去年多賺30%，末期息36仙。
●A股快報：三大股指齊漲逾2%，外資淨買入逾39億。https://bit.ly/33GWgtG
●亞洲股市：日股漲逾7%，韓股飆逾8%。https://bit.ly/2UeZj9o
●【大行報告】惠譽：市場動盪考驗香港銀行體系緩衝能力。
●【全球攬炒】
-IIF料大部分新興經濟體增長停滯或衰退。
-澳洲失業率恐飆至11.1%，僅次1992年衰退時。
●【全球救市】菲律賓央行降銀行存備率，本月底生效。
●【深度解構】內地三大電訊商手機用戶銳減，真相可能係... https://bit.ly/2UswR2K
●【無限QE】
-黃耀宗看好金價升上2000美元。
-生產中斷，金價本周料衝1700美元。
-馮宏遠稱僅為「熊二反彈」，入市宜用三成資金。
-麥樸思又唱好金價：「可能是增持好時機」。
-特朗普感謝鮑威爾，高呼「做得好」。
●中國褐皮書：中國企業首季表現創紀錄最差！
●中國飛鶴：轉型網上活動及營銷見成效，續開發新產品。
●穆迪分析：新冠肺炎疫情令全球經濟陷入經濟海嘯...
●新高教指疫情對收入無大影響，收生工作進行中。
●豪宅租金受壓！漾日居呎租僅34元，創九龍站近3年新低。
●新冠肺炎：
-恒生銀行員工確診，九龍城分行續停業。
-前景不明朗，摩通擬凍結招聘計劃。
-金管局暫停收銀車服務。
●港首間虛擬銀行面世，眾安推零門檻1厘活期高息搶客。
●米擬發首期10億人幣熊貓債，部分償還利息。
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