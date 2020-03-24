【市後重點睇】道期續漲877點　人民幣回揚

美匯指數稍回落至101.55，離岸人民幣(CNH)由低位7.1252，回升至7.0906，美元兌日圓企110.47，港匯報7.7560，歐元升上1.0833，英鎊漲見1.1688。國際油價做好，布油報27.79美元，紐油報24.29美元。道指期貨升877點，歐股全線高開。

●市後關注點

-16:00 台灣2月工業生產

-23:00 歐元區3月消費者信心指數

-中國電信少賺3%，末期息12.5仙。

-安踏體育去年多賺30%，末期息36仙。

●【大行報告】惠譽：市場動盪考驗香港銀行體系緩衝能力。

●【全球攬炒】

-IIF料大部分新興經濟體增長停滯或衰退。

-澳洲失業率恐飆至11.1%，僅次1992年衰退時。

●【全球救市】菲律賓央行降銀行存備率，本月底生效。

●【無限QE】

-黃耀宗看好金價升上2000美元。

-生產中斷，金價本周料衝1700美元。

-馮宏遠稱僅為「熊二反彈」，入市宜用三成資金。

-麥樸思又唱好金價：「可能是增持好時機」。

-特朗普感謝鮑威爾，高呼「做得好」。

●中國褐皮書：中國企業首季表現創紀錄最差！

●中國飛鶴：轉型網上活動及營銷見成效，續開發新產品。

●穆迪分析：新冠肺炎疫情令全球經濟陷入經濟海嘯...

●新高教指疫情對收入無大影響，收生工作進行中。

●豪宅租金受壓！漾日居呎租僅34元，創九龍站近3年新低。

●新冠肺炎：

-恒生銀行員工確診，九龍城分行續停業。

-前景不明朗，摩通擬凍結招聘計劃。

-金管局暫停收銀車服務。

●港首間虛擬銀行面世，眾安推零門檻1厘活期高息搶客。

●米擬發首期10億人幣熊貓債，部分償還利息。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626