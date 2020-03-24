歐洲主要股市反彈　羅氏藥廠升4%

美國聯儲局無限買債，加上迹象顯示意大利新冠肺炎疫情有所紓緩，歐股早市向好，當中英國富時100指數報5,175點，升181點或3.63%；德國DAX指數報9,257點，升516點或5.91%；法國CAC指數報4,094點，升180點或4.61%；意大利股指報16,317點，升757點或4.87%；西班牙股指報6,467點，升237點或3.81%。

羅氏藥廠表示，正在加快生產可用於治療新冠肺炎患者以及診斷測試的藥物，股價升近4%。

另外，由於在家工作增加，德國遠程工作軟件提供商Teamviewer股價升了11.8%，而油服公司Subsea 7股價亦上漲了12.4%，因為聯儲局的最新措施提振了油價。

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