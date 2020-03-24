【無限QE】「數碼黃金」比特幣受惠　狂飆17%

美國聯儲局「無限量」放水，有市場人士看好金價走勢可能成為2008年翻版，那麼，被視為「數碼黃金」的虛擬貨幣一哥比特幣又會否受惠？

事實上，在聯儲局宣布寬鬆計劃後，比特幣短線由每枚5,800美元左右強勢反彈，周二高見6,800美元水平，升幅達17%。同時帶動其他虛擬貨幣上揚，整體估值一下子增長了140億美元以上，達到1,826億美元。

回看比特幣在今年2月中旬美股屢創新高時企穩在1萬美元以上，惟自當月下旬就跟隨股市下瀉，3月跌勢更急，一度由8,000美元附近直插至4,000美元邊緣，暴冧幅度達48%。

就此，虛擬貨幣交易所Luno業務發展主管Vijay Ayyar表示，聯儲局宣布史無前例的提振經濟措施之後，似乎帶給比特幣投資者極大信心，也幫助比特幣及其他虛擬貨幣上揚。他認為，考慮到目前市場低迷，現在成為比特幣作為避險資產的一次考驗。

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