【fb直播】港股反彈非見底？
2020年03月24日 16:35
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環球央行聯手救市，隔晚聯儲局更推無限量化寬鬆(QE)，刺激港股周二(24日)高開近4%，重上兩萬二關，近全日高位收報22,650點，在全球疫情未受控下，港股這輪升勢是虛火．抑或真彈？
阿里巴巴(09988)大股東日本軟銀(Softbank)擬出售價值約140億美元，折合約逾千億港元的阿里巴巴股份，不過，阿里巴巴股價今日仍隨大市做好；另外美團點評(03690)、騰訊控股(00700)則齊創10日新高。現時ATM邊隻值博？定係靠邊站先？
聯儲局宣布無限量「印錢」，令美匯指數回軟，利好傳統上與其相對的黃金。周二(24日)黃金相關股招金礦業(01818)、紫金礦業(02899)和山東黃金(01787)走勢不錯。這類黃金相關股成新冠肺炎影響下的避風港？
中資電訊股走勢亦不錯，其中中國電信(00728)公布上年全年業績，雖然按年少賺3%至205億元人民幣，但績後股價仍然有得升。電訊股可以看高一線？
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