艾德韋宣去年少賺近兩成 不派息
2020年03月24日 16:53
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艾德韋宣集團(09919)公布上市後首份業績，截至2019年12月31日止全年溢利2,996萬元人民幣(下同)，按年減少19%；每股盈利4.99仙，不派末期息。若撇除上市開支等一次性支出，經調整溢利約7,200萬元，按年增長65.5%。
期內，收入6.61億元，按年減少3%。另外，受2019年6月起的本港社會動盪影響，該公司部份奢侈及高端品牌客戶延遲原定於去年下半年在港推出的體驗營銷項目。不過，來自奢侈品、化妝品及珠寶等行業客戶的全年收入繼續錄得雙位數增長。
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