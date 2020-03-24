艾德韋宣去年少賺近兩成　不派息

期內，收入6.61億元，按年減少3%。另外，受2019年6月起的本港社會動盪影響，該公司部份奢侈及高端品牌客戶延遲原定於去年下半年在港推出的體驗營銷項目。不過，來自奢侈品、化妝品及珠寶等行業客戶的全年收入繼續錄得雙位數增長。

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