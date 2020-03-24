萬洲國際去年純利升31% 末期息26.5仙
2020年03月24日 17:02
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萬洲國際(00288)公布，截至2019年12月31日止年度業績，生物公允價值調整前收入241.03億美元，按年上升6.6%，公司擁有人應佔利潤13.78億美元，按年增加31.7%，每股基本盈利9.37美仙，每股末期股息26.5港仙。
展望未來，集團表示，今年全球經濟增長繼續放緩，地緣政治關係風險依然存在，非洲豬瘟疫情持續，加上新冠肺炎的爆發，這些因素的疊加效應將為集團帶來前所未有的挑戰。
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