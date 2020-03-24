尚澄連沽兩伙特色單位　最貴930萬創新高

新盤特色單位受追捧。據一手銷售資訊網資料，沙頭角尚澄剛連沽兩伙特色戶，其中3座6樓D室，實用面積593方呎，天台面積1,066方呎，成交價930萬元，創出項目新高紀錄，呎價15,683元。而同座6樓C室，實用面積576方呎，天台1,140方呎，則以920萬元售出，呎價15,972元。

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