累減165萬！昇薈大兩房720萬易主　創逾兩年半新低

美聯陳贊強表示，東涌昇薈9座低層C室，實用面積670方呎，屬大兩房間隔，原業主於去年4月以885萬港元放盤，隨市況回落，到2月份已降價至760萬元，最後進一步減至720萬元成交，呎價10,746元，相比最初開價，累減165萬元或約18.6%。

上述成交價創同類兩房超過兩年半新低。原業主於2013年12月以463萬元購入，持貨6年多，帳面獲利約257萬元，升幅約55.5%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626