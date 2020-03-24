長沙灣舊樓中層半契銀主盤175萬沽　搶高2.5倍

環亞拍賣周二(24日)舉行拍賣會，即場沽出兩項物業，包括長沙灣元州街366-372號及長發街10、10A及10B號長發大廈中層G室銀主盤，涉及1/2業權，實用面積411方呎，開價50萬港元，獲4組買家競投，搶高2.5倍以175萬元沽，成交呎價4,258元。該行區蘊聰表示，上述物業具收購潛力，因此受到買家追捧。

此外，同場香港仔崇文街33至37號崇文閣高層戶連天台，實用面積328方呎，天台面積304方呎，以開價350萬元拍出，呎價10,670元。

該行拍賣前也售出三項物業，包括角亞皆老街83號先施大廈中層戶，實用面積720方呎，以600萬元沽，而貝沙灣南灣第8層兩個電單車車位，每個成交價約13萬元。

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