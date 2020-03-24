新冠肺炎：星展料內地今年汽車銷售再跌3至5%

星展銀行(香港)中國內地汽車行業分析師梅少琼在電話會議上表示，現時內地汽車製造和零部件生產已恢復8至9成，惟內部需求在短期內仍然疲弱。2月乘用車批發和零售按年跌逾8成；今年首兩個月累計則跌4成。

她預料，3月汽車銷售按年跌幅將較2月收窄約一半，跌約3至4成左右，首季銷售跌幅約3成。而隨着內地疫情緩和，4至6月產能有望提升，下半年逐漸恢復正常。在這個情形下，今年全年汽車銷售將按年跌3%。若疫情持續，在最差的情況下，全年汽車銷售則按年跌5%。

梅續指，汽車市場是內地重要消費支柱，相信內地政府將加快推出扶持車市政策，包括增加新能源汽車補貼、增加主要城市汽車牌照額度、鼓勵二、三線城市汽車銷售及稅務減免。若參考2015年及2016年的數據，內地自主品牌較合資車企更能受惠於新能源汽車補貼，因為過往補貼政策均針對小排量(1.6L以下)乘用車，覆蓋大部分自主品牌的中低端汽車。她補充，去年7月內地將新能源車補貼大削5成，如果今次能恢復一半水平已有正面作用。

她又稱，中國作全球主要汽車零部件供應國，中美貿易戰已令去年汽車零部件進、出口量分別下跌14.2%及3.9%，至287億美元及411億美元；海外汽車進口量亦連跌兩年至104萬輛。目前全球疫情肆虐，北美、歐洲和亞洲主要車企停工停產，再次打擊中國汽車零部件出口和海外汽車進口。她料，豪華車品牌如凌志、平怡和寶馬在內地的供應將於今年第2季出現短缺。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626