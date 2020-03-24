做齊三大電訊商！中電信新總裁話最唔滿意係...

佢就話，中電信目前對比其他電訊商最大優勢係一早搞「雲網融合」(即係用雲端同軟件承載網絡功能，突破通訊設備嘅界限)，依家堪稱全球領先，至於客量規模唔夠中移咁大並唔係不足之處，電訊商唔可以淨係為咗谷客。但不滿就係中電信股價近排跌到呀媽都唔認得，碌到落2蚊邊實在太低，「沒有人會滿意」！

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