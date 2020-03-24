做齊三大電訊商！中電信新總裁話最唔滿意係...
2020年03月24日 17:31
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(中新社圖片)
中國電信(00728)無幾耐之前宣布由李正茂擔任公司總裁同首席營運官(COO)，等波士柯瑞文唔洗一個人孭晒董事長、行政總裁(CEO)、總裁同COO四個post咁Chur。李總曾經做過中國聯通(00762)同中國移動(00941)，咁佢點睇依家呢個新東家呢？
佢就話，中電信目前對比其他電訊商最大優勢係一早搞「雲網融合」(即係用雲端同軟件承載網絡功能，突破通訊設備嘅界限)，依家堪稱全球領先，至於客量規模唔夠中移咁大並唔係不足之處，電訊商唔可以淨係為咗谷客。但不滿就係中電信股價近排跌到呀媽都唔認得，碌到落2蚊邊實在太低，「沒有人會滿意」！
李總話自己曾經係聯通工作14年、中移12年，最大感受係三間電訊商過去多年來合力組建咗全世界最大嘅通訊網絡、服務全世界最大嘅客戶群，而喺依個基礎上又孕育咗華為同中興通訊(00763)呢啲可以同國際同業一爭長短嘅上游設備製造商，又催生咗阿里巴巴(09988)同騰訊(00700)依啲巨型網企，為中國通訊事業以至經濟發展作出巨大貢獻，為此感到好自豪。
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