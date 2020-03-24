【無限QE】美股期貨升停　港股外圍重上23000　金價爆升

聯儲局周一(23日)公布「無限量」放水計劃，市場繼續有炒作，美股期貨升停！其中，道指期貨飆930點，報19,427點，帶動歐股亦大漲。

德國DAX指數報9,284點，飆6%；英國富時100指數報5,210點，勁升4%；法國CAC指數報4,107點，漲近半成。

港股夜期跟隨做好，並收復23,000點大關，現報23,037點，升309點，高水374點。

商品方面，紐約期油報每桶24.82美元，大升6.2%；布蘭特期油報每桶28.33美元，漲4.8%。紐約期金報每安士1,631美元，急漲4%。足見今次反彈浪升勢均勻，當中與淡倉「食胡」有關。

有分析師認為，目前金價形勢與2008年相似，預示後市很有可能會反彈強勁。(本文附圖)

Newton Investment Management實際回報團隊投資專家Catherine Doyle說：「如果金價走勢像2008年，那麼我們可能會看到，隨着市場壓力持續下去，對黃金的興趣將重燃。由於這個原因，我們繼續擁有大量持倉。」

First Eagle Investment全球價值團隊負責人Matthew McLennan則點出另一個與2008年相似的地方，即儘管金價近幾周下跌，但幅度並沒有股市及其他大宗商品來得顯著，這代表黃金的購買力相對上升。

他指出，聯儲局逐步消除市場的流動性擔憂，提供利率的前瞻指引，甚至或控制孳息率曲線，且當前經濟正處疲弱，黃金潛在的避險價值將有效發揮作用。

【聯儲局今次QE與海嘯時有何分別？】

事實上，今次聯儲局放水力度遠大於上次2008年金融海嘯後的量化寬鬆(QE)政策！當局最新措施如下：

【一、無限QE】

當局宣布暫停7,000億美元購債計劃，購債規模改為「不設上限」，意味着寬鬆規模超過上次金融海嘯時期。與此同時，本周將購買3,750億美元美國國債，以及2,500億美元房貸抵押證券(MBS)。

【二、新融資計劃】

當局推出規模高達3,000億美元的新融資計劃，主力支持企業及消費者取得信貸資金。同時提到，將很快宣布中小企業直接貸款計劃，給受疫情打擊的企業「直接輸血」，以免救了「大動脈(大企)」而忽略了「微絲血管(小企)」。

【三、重量級撒手鐧：直接入市】

根據《聯邦儲備法案》，聯儲局是不能購買交易所買賣基金(ETF)及公司債等資產。然而，兩項新工具PMCCF及SMCCP可破解，即當局破天荒直接入市！

聯儲局與美國財政部合作，成立「特殊目的機構」(SPV)，透過PMCCF、SMCC，以及先前宣布的商業票據融資機制(CPFF)，將公司債納入其資產負債表，直接援助美國企業。兩大新機制將於9月30日截止使用。

「PMCCF」為一級企業信貸融資工具，可以支持新發債券和貸款融資，目標對象是投資級別企業，提供4年的過渡性融資。

「SMCCP」為二級企業信貸融資工具，主要購買投資級企業發行的二級市場債券，同時購買在美國上市、投資範圍是美國投資級別債券的ETF。

【四、定期資產支持貸款機制(TALF)】

「TALF」向資產擔保證券(ABS)發行者提供融資，促進發放信用卡貸款、學貸、車貸，企業信貸有關等消費者債務證券，這是上次金融海嘯時期曾使用過的機制。

【五、擴大商業票據融資機制】

為緩解企業信貸狀況，當局擴大商業票據融資計劃，除了降價外，還將高質量的免稅商業票據納入範圍。

【市場分析】

當地經濟學家認為，這意味着是聯儲局不惜一切代價救市的時刻，向金融市場和投資者發出明確信號，就是當局不僅成為最後貸款人，還成為最後買家。

其中，最令市場驚訝的是決定購買債券ETF，因這是首次！事實上，過去近一個月金融市場受重創，幾乎所有資產都遭到拋售，最大傷害的可能是大型企業債，投資者將難以接受大規模債務違約、甚至破產。因此，TS Lombard美國首席經濟學家Steve Blitz表示，聯儲局是要解決信心危機，確保賣方能找到買家。當局正兼顧買賣雙方，這樣會讓需要現金的人不需太擔心。

市場分析指，購買ETF最大的好處是可以一次影響數千家公司的債券，同時對整個ETF生態形成穩定作用，冀能達到「四両撥千斤」。

不過，聯儲局是不能無限量購買ETF，因當局不能持有任一隻ETF的20%或單一公司債的10%。高盛亦認為，即使當局全力向金融市場注入流動性，但俗稱「垃圾債」的高收益債券違約率也將在年底前飆升至13%，債市依然充滿挑戰。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626