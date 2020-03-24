【全球救市】法國450億歐元抗疫僅起點 不排除國有化企業
2020年03月24日 17:56
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(Getty Images圖片)
法國財政部長勒邁爾(Bruno Le Maire)表示，政府可能要為應對新冠肺炎花費超過上周緊急預算中提出的450億歐元(約3,779億港元)，強調這只是起點，目前73萬名工人已在申請臨時失業保險，將花費法國22億歐元。
至於如何拯救企業，勒邁爾表示，政府會列出可能需要國家支持的公司清單，如今航空和汽車等行業需要支持，強調企業不會是有系統地被國有化，可能是資本重組，國有化是萬不得已的手段，但不會排除在外。
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