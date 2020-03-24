【全球救市】法國450億歐元抗疫僅起點 不排除國有化企業

法國財政部長勒邁爾(Bruno Le Maire)表示，政府可能要為應對新冠肺炎花費超過上周緊急預算中提出的450億歐元(約3,779億港元)，強調這只是起點，目前73萬名工人已在申請臨時失業保險，將花費法國22億歐元。

至於如何拯救企業，勒邁爾表示，政府會列出可能需要國家支持的公司清單，如今航空和汽車等行業需要支持，強調企業不會是有系統地被國有化，可能是資本重組，國有化是萬不得已的手段，但不會排除在外。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626