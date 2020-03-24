【全球攬炒】大鱷指美正陷經濟災難　應暫時關閉股市

新冠肺炎疫情嚴峻，導致全球金融市場波動，美國10名州長更請求軍方介入援助。外媒報道，著名對沖基金大鱷、海曼資本創辦人巴斯警告，美國正面臨有史以來最大的金融和經濟災難，經濟將出現5萬億至6萬億美元的漏洞，呼籲總統特朗普應暫時關閉股市，直至感染人數持續兩周下降為止。

巴斯表示，疫情大流行正迅速摧毀退休儲蓄帳戶，政府有道德義務介入，呼籲美國應關閉股市，因「嬰兒潮世代(1946至1964年出生的人)即將退休，擔心會毀掉他們的財富。

事實上，美股停市不是史無前例，上次關閉股市是在2001年爆發911事件之後。

對於市場擔心關閉股市會引發銀行擠提或爆發另一場金融危機，但巴斯相信美國聯儲局可以向銀行體系注入流動性來提振信心。他又說，與2008年金融海嘯時銀行倒閉隨之而來的經濟衰退不同，目前美國的銀行是健康的，國會有迫切需要通過經濟刺激方案，以緩衝經濟衝擊，避免社會動盪。

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