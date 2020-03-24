北京建設發盈警
2020年03月24日 18:12
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北京建設(00925)發盈利警告，預期集團於截至2019年12月31日止年度將錄得公司股東應佔虧損約4.86億港元，而2018年度公司股東應佔虧損則約為2,368萬元。預期年內虧損增加，主要由於就一間聯營公司確認減值虧損7,789萬元；應佔聯營公司虧損9,777萬元；及投資物業公平值增幅減少3.15億元所致。
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