中電信：冀全年5G上客最多8千萬
2020年03月24日 18:12
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(中新社圖片)
中國電信(00728)公布，2月底時有1,073萬5G客，5G每月每戶平均收入(ARPU)為91.9元人民幣(下同)，已由4G轉5G的客戶平均ARPU高了約10%。該公司今年全年5G上客目標介乎6,000萬至8,000萬戶，以上限計為三大電訊商當中最「心雄」。
副總裁王國權表示，目前已轉用5G的人都是消費較多且相對活躍的用戶，預期5G網絡的發展肯定會對ARPU有積極作用，惟公司更加強調提升服務質素。
三大電訊商截至2月底的5G客量被質疑高於國內5G手機銷量，可能是消費者連5G手機都無就先以優惠價登記5G月費計劃。王國權稱，市場上確實有些人還在等待品牌、價格和功能上更稱心的5G手機，惟近期看5G手機銷量和份額在快速上升，於已有手機的佔比已經突破20%，而且售價已降至3,000元以下，不久會降至大眾能普遍接受的2,000元左右。
董事長柯瑞文稱，新冠肺炎疫情阻慢了5G基站的建設，惟疫情正逐漸好轉，而且工作人員期間已經透過網上做了些前期準備，要是情況繼續好轉，預期今年第3季尾能夠完成新建25萬個5G基站(其中14萬個中電信自建)的任務。
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